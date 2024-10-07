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Россияне зашли на восточную окраину Торецка, продолжаются бои – ОТГ "Луганск"

Татьяна ОлейникПонедельник, 7 октября 2024, 23:43
Россияне зашли на восточную окраину Торецка, продолжаются бои – ОТГ Луганск
Скриншот - Deepstate

Российские военные зашли на восточную окраину Торецка в Донецкой области, продолжаются ожесточенные бои.

Источник: пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона

Прямая речь: "Горячее всего сейчас на Торецком направлении, бои ведутся в самом Торецке. Ситуация нестабильная, бои ведутся буквально за каждый подъезд... Россияне зашли на восточную окраину города, несколько продвинулись по улице Центральной в направлении шахты "Центральная". Но постоянно меняется ситуация – то мы отбиваем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши, но мы их постоянно восстанавливаем и стараемся возвращать".

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Детали: Пресс-секретарь отметила, что бои идут за поселок Нелиповка, который расположен к северо-западу от Нью-Йорка

Прямая речь: "Тактика похожа на такую, как оккупанты применяют в Торецке, – артиллерия, сравнивают город с землей из артиллерии и штурмуют малыми группами (3-5 человек), штурмы постоянно в течение суток".

Донецкая областьвойнабоевые действия
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