СМИ: В Черноморске из-за российского "Шахеда" горела многоэтажка

В ночь на 8 октября во время атаки на Одесскую область российских ударных беспилотников в Черноморске возник пожар в многоэтажке.

Источник: местное издание "Думская" со ссылкой на очевидцев

фото: "Думская"

Детали: По предварительной информации, пожар в многоэтажке в Черноморске возник в результате попадания.

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