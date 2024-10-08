СМИ: В Черноморске из-за российского "Шахеда" горела многоэтажка
Вторник, 8 октября 2024, 01:37
В ночь на 8 октября во время атаки на Одесскую область российских ударных беспилотников в Черноморске возник пожар в многоэтажке.
Источник: местное издание "Думская" со ссылкой на очевидцев
Детали: По предварительной информации, пожар в многоэтажке в Черноморске возник в результате попадания.
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У ніч на 8 жовтня під час атаки на Одещину російських ударних безпілотників у Чорноморську виникла пожежа у багатоповерхівці. pic.twitter.com/QZtPHcHx0N— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 7, 2024