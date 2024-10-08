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СМИ: В Черноморске из-за российского "Шахеда" горела многоэтажка

Алена ИвашкивВторник, 8 октября 2024, 01:37
СМИ: В Черноморске из-за российского Шахеда горела многоэтажка
Пожар в Черноморске, фото: Думская

В ночь на 8 октября во время атаки на Одесскую область российских ударных беспилотников в Черноморске возник пожар в многоэтажке.

Источник: местное издание "Думская" со ссылкой на очевидцев

фото:
фото: "Думская"

Детали: По предварительной информации, пожар в многоэтажке в Черноморске возник в результате попадания.

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Одесская областьШахедпожар
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