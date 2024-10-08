Россия вывела в Черное море 7 носителей "Калибров": общий залп до 48 ракет
Вторник, 8 октября 2024, 07:22
По состоянию на 6 утра 8 октября россияне вывели в Черное море 16 кораблей, из которых 7 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет. В прошлые сутки в Черном море было только 4 корабля.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
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Также сообщается, что за сутки в интересах России проход через Керченский пролив в Азовское море осуществили 2 судна, которые двигались из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", – отметили в Генштабе ВСУ.