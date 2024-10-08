Россия заинтересована в победе Трампа на выборах, Иран – в Харрис – разведка США

Представители американской разведки заявили, что Россия, Иран и Китай продолжают нести ответственность за большинство попыток влияния на американских избирателей.

Источник: Voice of America со ссылкой на последний доклад Офиса директора национальной разведки, "Европейская правда"

Детали: Согласно документу, нет никаких признаков того, что какая-либо из этих стран изменила свои цели.

Реклама:

В то же время, как отметили в разведке, у России и Ирана – разные предпочтения по поводу победителя президентских выборов.

РФ, в частности, продолжает проводить кампании влияния, направленные на повышение шансов бывшего президента США Дональда Трампа, а также пытается повредить кампании вице-президента Камалы Харрис.

А усилия Ирана остаются сосредоточенными на том, чтобы помочь Харрис, нанеся ущерб Трампу, отметили в разведке, напомнив об операции по взлому и утечке информации, направленной против кампании Трампа, к которой причастны трое оперативников, работающих на иранский Корпус стражей исламской революции.

РЕКЛАМА:

По оценкам американских спецслужб, Китай еще не вмешался в президентскую кампанию в США, сосредоточившись на том, чтобы убедить американских избирателей отвергнуть кандидатов от штатов и местных органов власти, которые считаются вредящими интересам Пекина, особенно тех, кто выражает поддержку Тайваню.

Кроме того, Россия и Куба присоединились к Китаю, нацелившись на выборы в Конгресс, штаты и местные органы власти.

Напомним: