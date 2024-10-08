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Франция обещает в следующем году передать Украине истребители Mirage

Ирина Кутелева, Александр ШумилинВторник, 8 октября 2024, 11:27
Франция обещает в следующем году передать Украине истребители Mirage
Фото: Getty Images

Во Франции заявляют, что передадут Украине истребители Mirage 2000 в следующем году.

Источник: "Европейская правда", министр обороны Себастьен Лекорню в интервью Sud Ouest

Детали: По его словам, поставка истребителей Украине запланирована на первый квартал 2025 года.

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"Они будут оснащены новым оборудованием: для ведения воздушного и наземного боя и радиоэлектронной борьбы", - отметил министр.

Он добавил, что сейчас продолжается обучение украинских пилотов и механиков.

Напомним, Вооруженные силы Франции 20 сентября сообщили о завершении подготовки первой группы украинских пилотов, которые тренировались на самолетах Alphajet.

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Еще в июне президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage 2000-5 и подготовку 4500 украинских военнослужащих в рамках "нового сотрудничества" с Киевом.

Также Макрон заявлял, что украинские летчики и механики для истребителей Mirage 2000-5 будут учиться на французской территории.

Францияавиа
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