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Удар россиян по Харькову: количество пострадавших возросло до 28, среди них подросток

Ирина БалачукВторник, 8 октября 2024, 12:40
Удар россиян по Харькову: количество пострадавших возросло до 28, среди них подросток
Последствия российских ударов в Харьковской области. Фото иллюстративное из Telegram Синегубова

Количество пострадавших в результате российского удара по Харькову утром 8 октября возросло до 28 человек.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь главы области: "Зафиксировано вражеское попадание в Индустриальном районе Харькова. По предварительной информации, повреждено гражданское производство".

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Прямая речь Терехова: "Прилет был не один, а несколько, тип оружия, которым были нанесены удары по гражданскому предприятию, устанавливается. На месте масштабный пожар и 6 пострадавших. Под завалами на месте удара находятся минимум 2 человека. Спасатели делают все для помощи им".

Детали: Позже Синегубов добавил, что количество пострадавших возросло до 11. Среди них ребенок 16 лет. Трое раненых – в тяжелом состоянии. Глава ОВА сообщил, что есть разрушения инфраструктуры.

Еще позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 16.

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По словам Синегубова, по состоянию на 12:15 госпитализированы 7 человек, остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

В 12:40 Терехов сообщил, что уже известно о 21 пострадавшем, из которых 17 госпитализированы, в том числе подросток 16 лет.

Обновлено: В 16:00 Синегубов сообщил, что в результате двух ударов по Индустриальному району Харькова пострадали 28 человек. Из них 17 госпитализированы, в том числе 16-летний парень. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Шестнадцать в среднем, остальные – в легком.

Сейчас продолжается ликвидация последствий прилета. Информация обновляется.

Харьковвойна
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