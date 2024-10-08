Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польские фермеры снова готовятся блокировать движение на границе с Украиной

Ирина Балачук, Мария ЕмецВторник, 8 октября 2024, 12:44
Польские фермеры снова готовятся блокировать движение на границе с Украиной
Фото zaxid.net

Польские фермеры панируют снова блокировать движение грузов через границу с Украиной – блокаду КПП "Медика – Шегини" хотят держать до конца года. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины

Дословно Гостаможслужба: "По информации от польской стороны, местные фермеры анонсировали возможную акцию протеста в виде блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика – Шегини" с 8 октября по 31 декабря 2024 года".

Реклама:

Детали: Отмечается, что сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме.

"В случае начала забастовки и о дальнейших изменениях ситуации будем информировать вас дополнительно", – добавили в Гостаможслужбе.

По данным Европравды, информацию об акции опубликовал один из основных организаторов протестов польских аграриев Рафал Меклер, отметив, что "работы в поле закончились и можно бороться за свое".

РЕКЛАМА:

В заявке на акцию указаны те же временные рамки, с 8 октября по 31 декабря; конкретное время начала блокады не указано.

Предыстория:

  • Ранее Польша предупредила о значительных трудностях в движении со своей стороны границы на КПП "Ягоди – Дорогуск" до 14 ноября в связи с ремонтом дорожного покрытия.
  • Предыдущие блокады фермеров, длившиеся все холодное время года, завершилась в конце апреля 2024 года – со снятием последней блокады на КПП "Гребенное – Рава-Русская".
  • Незадолго перед тем премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, отметив, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.

Читайте подробно о том, как и надолго ли Дональд Туск убедил польских фермеров.

границаПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

DeepState: Силы Обороны восстановили положение возле Новогродовки на Донетчине

Российские МиГи, вероятно, улетели с Беларуси – аналитики

Зеленский о Курской области: РФ пыталась оттеснить наши позиции, но держим рубежи

Польша хочет отказывать в убежище: Не будем уважать идеи ЕС, которые вредят безопасности

Защитники поразили нефтебазу в Луганской области

Спикер Джонсон: Не имею желания дальше финансировать Украину

Все новости...
граница
В "Новой почте" прогнозируют логистический коллапс из-за налогообложения международных посылок
На границе с Польшей возобновили работу пункты пропуска
На границе с Польшей не работает ряд пунктов пропуска: остановилась работа базы данных
Последние новости
03:50
обновляется от 20:01Россияне с вечера атакуют регионы Украины беспилотниками
03:00
DeepState: Силы Обороны восстановили положение возле Новогродовки на Донетчине
02:30
Россияне атаковали Сумскую область УАБами, нанесли ракетный удар
02:10
боксБетербиев в контроверсионном бою одолел Бивола и стал абсолютным чемпионом мира
01:12
ЦАХАЛ заявил о 40 снарядах, которые летели из Ливана на израильскую территорию
00:37
Когда переводят часы на зимнее время в 2024 году и почему это в последний раз
00:24
Шмыгаль: При правительстве создан штаб по подготовке регионов Украины к зиме
00:04
Португалия с голом Роналду одолела Польшу, Испания обыграла Данию в 3 туре Лиги наций
23:28
Генштаб: На фронте в субботу более 150 боестолкновений, больше всего – на Кураховском направлении
23:05
Российские МиГи, вероятно, улетели с Беларуси – аналитики
Все новости...
Реклама:
Реклама: