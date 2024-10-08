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Пограничники: С августа стало существенно меньше случаев незаконного пересечения границы

Александр ШумилинВторник, 8 октября 2024, 15:07
Пограничники: С августа стало существенно меньше случаев незаконного пересечения границы
Фото: Getty Images

В Государственной пограничной службе Украины отмечают, что с августа 2024 года фиксируется существенное уменьшение количества попыток незаконного пересечения границы.

Источник: "Интерфакс-Украина", который приводит слова спикера Государственной пограничной службы Украины полковника Андрея Демченко

Прямая речь: "Следует отметить, что начиная с августа (то есть в августе, сентябре, в начале октября) мы отмечаем динамику к уменьшению попыток незаконного пересечения границы. И можно сказать, что достаточно существенно, если брать количественные показатели".

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Детали: Демченко рассказал, что из-за приближения похолодания в ведомстве ожидают еще более значительного уменьшения количества попыток незаконного пересечения границы.

Он добавил, что "по меньшей мере 40 человек умерли, пытаясь преодолеть линию границы незаконным способом". Большинство таких случаев было зафиксировано в реках.

Кроме того, в Госпогранслужбе фиксировали случаи, когда люди блуждали в горной местности несколько дней.

границаУкраинаПограничная служба
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