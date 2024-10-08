Количество пострадавших от российских ударов по Харькову возросло до 5, еще два человека погибли

8 октября российские военные ударили управляемыми авиабомбами по Харькову, в результате чего погибли два человека, еще пять человек пострадали.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Харьковская ОВА, спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко

Детали: Терехов написал, что оккупанты ударили КАБами по многоэтажке в Киевском районе. Впоследствии он добавил, что в результате удара по городу есть один погибший.

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фото: ГСЧС Харьковщины

Обновлено: В 17:20 глава ОВА сообщил уже о двух погибших. Также есть раненые. Экстренные службы работают на месте попадания.

фото: ГСЧС Харьковщины

Позже Синегубов уточнил, что оккупанты ударили по открытым территориям. Всего около 4 КАБов.

"Погибшие — гражданские мужчина и женщина, данные устанавливаются. Люди в это время находились на улице. По меньшей мере трое получили ранения", — отметил глава ОВА.

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Наслідки російського авіаудару по Харкову



Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/u56uqjNP2s — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 8, 2024

Через некоторое время глава областной военной администрации добавил, что армия РФ выпустила 6 КАБов по Харьковщине. Места 5 локаций — известны.

По словам Синегубова, один КАБ попал в открытую местность в Салтовском районе. В результате чего погибли женщина и мужчина по 70 лет, которые проходили мимо.

Также из-за обстрелов в Салтовском районе пострадали 15 многоквартирных домов из-за обстрелов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что уже вечером начнется закрытие окон с помощью ОСМД. Утром на месте будет работать ЦНАП, где жители смогут получить помощь в оформлении документов для программы "Е-Відновлення".

Кроме того, враг нанес удар по Черкасской Лозовой. В результате попадания поврежден частный жилой дом. Боеприпас не сдетонировал. На месте происшествия работают все профильные службы.

Відео з коптера: російський удар по Салтівському району Харкова



Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/1GUqgBLAVu — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 8, 2024

Обновлено: В 19:04 мэр города написал, что количество пострадавших возросло до 5. Также в прокуратуре отметили, что предварительно, враг нанес удары ФАБ-250 с УМПК из населенного пункта Томаровка Белгородской области РФ. Для обстрела использовались два самолета Су-34.

Дословно прокуратура: "В Салтовском районе города Харькова авиационный боеприпас попал возле водоема в районе плотной жилой застройки. Погибли два человека: 69-летняя женщина и мужчина 73 лет. Еще пять человек получили ранения. Повреждены многоквартирные жилые дома".