Из-за российской атаки на Константиновку погибла женщина, еще 6 человек получили ранения

Вечером 8 октября россияне сбросили три бомбы "КАБ-250" на город Константиновка Донецкой области, в результате авиаударов погибла 77-летняя женщина, еще 6 человек пострадали.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, МВД Украины, Донецкая областная прокуратура

Прямая речь: "По меньшей мере 1 человек погиб и 6 ранены в результате удара по Константиновке".

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Детали: В МВД уточнили, что в результате вражеского удара погибла женщина. Отмечается, что оккупанты сбросили на город три бомбы "КАБ-250" с модулями УМПК. Две бомбы попали в многоэтажки и одна - в учебное заведение.

ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Также россияне повредили не менее 30 гражданских объектов, из них 17 многоквартирных домов, три учебных заведения, 7 автомобилей, три газопровода.

Парамедики полиции оказали людям первую помощь и доставили их в больницу. Сейчас на месте работают все необходимые службы.

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Глава Донецкой ОВА призвал людей не подвергать себя опасности и эвакуироваться из области.

Обновлено: В 20:28 в Донецкой областной прокуратуре сообщили о возрасте погибшей и пострадавших. По данным правоохранителей в результате обстрела несовместимые с жизнью телесные повреждения получила 77-летняя пенсионерка.

ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Дословно прокуратура: "Также в своих домах травмированы еще шесть гражданских. Женщин в возрасте 61,73, 83 года и 30, 45 и 73-летнего мужчин доставлены в медицинское учреждение, где у них диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговую травмы, осколочные ранения и перелом. Повреждены многоквартирные жилые дома, линии газоводов, автотранспорт".