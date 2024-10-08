В Кременчуге и Полтаве прогремели взрывы – СМИ

Вечером 8 октября в Полтаве и Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы.

Источник: Воздушные силы, "Суспільне", глава ОВА Филипп Пронин

Детали: В 22:04 Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Кременчуга. Через 5 минут стало известно о такой же угрозе для Полтавы.

Реклама:

В то же время корреспонденты "Суспільного" сообщили о взрывах в этих двух городах.

В 22:55 глава ОВА Филипп Пронин сообщил, что, по предварительной информации, обошлось без попаданий по гражданской инфраструктуре.