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В Кременчуге и Полтаве прогремели взрывы – СМИ

Татьяна ОлейникВторник, 8 октября 2024, 22:28
В Кременчуге и Полтаве прогремели взрывы – СМИ
иллюстративное фото - getty images

Вечером 8 октября в Полтаве и Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы.

Источник: Воздушные силы, "Суспільне", глава ОВА Филипп Пронин

Детали: В 22:04 Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Кременчуга. Через 5 минут стало известно о такой же угрозе для Полтавы.

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В то же время корреспонденты "Суспільного" сообщили о взрывах в этих двух городах.

В 22:55 глава ОВА Филипп Пронин сообщил, что, по предварительной информации, обошлось без попаданий по гражданской инфраструктуре.

Полтававзрыв
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