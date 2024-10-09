Россияне запускали ударные беспилотники с юга
Российские войска поздно вечером запускали ударные дроны с юга в сторону Николаевщины и Одесской области.
Источник: Воздушные силы, председатель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram
Детали: Сначала ударные БпЛА были запущены с Херсонщины в направлении Николаевщины (Очаков).
С Николаевщины ударные дроны вернули в Одесскую область (Южное).
Губернатор Одесской области Олег Кипер сообщил о воздушной тревоге в регионе.
В 0.12 Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА на Днепропетровщине, курс северный.
В 0.21 Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА в Одесской области в северо-западном направлении; несколько групп БПЛА с Николаевщины на Одесскую область; вражеский БПЛА в Днепропетровской области, курс северный.
В 0.46 Ударные БпЛА на Одесщине в северо-западном направлении; вражеский БпЛА с Днепропетровщины на Полтавщину.
В 1.19 Ударные БпЛА из Одесской области курсом на Виннитчину; вражеский БпЛА на Полтавщине курсом на Полтаву.
В 1.55 БпЛА в Винницкой области в северо-западном направлении; БпЛА из Одесской области курсом на Винниччину; вражеский БпЛА с Полтавщины на Сумщину; несколько групп БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
В 2.48 БпЛА в Винницкой области курсом на север; БпЛА из Винницкой области в Черкасскую область; несколько групп БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Затока, Черноморск).
В 2.59 Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения.
В 3.14 Ударный БпЛА с Черкасской области курсом на Киевщину; Пуск КАБ в направлении Харьковщины.
В 3.23 Отбой угрозы ударных БпЛА по областям. Сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
В 3.43 Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления.
В 4.02 отбой угрозы.
В 5.15 Пуск КАБ на Запорожье.
В 5.53 Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения.