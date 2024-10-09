Россияне запускали ударные беспилотники с юга

Российские войска поздно вечером запускали ударные дроны с юга в сторону Николаевщины и Одесской области.

Источник: Воздушные силы, председатель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Детали: Сначала ударные БпЛА были запущены с Херсонщины в направлении Николаевщины (Очаков).

Реклама:

С Николаевщины ударные дроны вернули в Одесскую область (Южное).

Губернатор Одесской области Олег Кипер сообщил о воздушной тревоге в регионе.

В 0.12 Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА на Днепропетровщине, курс северный.

РЕКЛАМА:

В 0.21 Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА в Одесской области в северо-западном направлении; несколько групп БПЛА с Николаевщины на Одесскую область; вражеский БПЛА в Днепропетровской области, курс северный.

В 0.46 Ударные БпЛА на Одесщине в северо-западном направлении; вражеский БпЛА с Днепропетровщины на Полтавщину.

В 1.19 Ударные БпЛА из Одесской области курсом на Виннитчину; вражеский БпЛА на Полтавщине курсом на Полтаву.

В 1.55 БпЛА в Винницкой области в северо-западном направлении; БпЛА из Одесской области курсом на Винниччину; вражеский БпЛА с Полтавщины на Сумщину; несколько групп БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

В 2.48 БпЛА в Винницкой области курсом на север; БпЛА из Винницкой области в Черкасскую область; несколько групп БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Затока, Черноморск).

В 2.59 Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения.

В 3.14 Ударный БпЛА с Черкасской области курсом на Киевщину; Пуск КАБ в направлении Харьковщины.

В 3.23 Отбой угрозы ударных БпЛА по областям. Сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

В 3.43 Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления.

В 4.02 отбой угрозы.

В 5.15 Пуск КАБ на Запорожье.

В 5.53 Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения.