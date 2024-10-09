Министр обороны Израиля не поедет в США на запланированную встречу с главой Пентагона

Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне подготовки к ответу на ракетный удар Ирана отложил свой визит в США, где должен был встретиться с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх

Прямая речь: "Нам только что стало известно, что министр Галант отложил свой визит в Вашингтон".

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Детали: Израильский министр должен был встретиться с главой Пентагона Ллойдом Остином и советником по вопросам нацбезопасности Белого дома Джейком Салливаном.

По словам Сингх, встречи не отменяются, в частности, глава Пентагона рассчитывает увидеть своего израильского коллегу вскоре.

Визит Галанта в Вашингтон должен был состояться в условиях, когда США и Израиль работают над потенциальным ответом на ракетный удар Ирана, который произошел на прошлой неделе.

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Во вторник премьер Нетаньяху заявил министру обороны Израиля, что не одобряет его визит в США, пока сам лично не поговорит с президентом Байденом. По информации СМИ, лидеры двух стран общались напрямую по поводу действий Нетаньяху, которые он не согласовывал с США.

В 1.19 Ударные БпЛА из Одесской области курсом на Виннитчину; вражеский БпЛА на Полтавщине курсом на Полтаву.