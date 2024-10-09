ГБР нашло у депутата в Хмельницкой области более 1,5 млн незадекларированных долларов

Работники Государственного бюро расследований обнаружили у депутата Хмельницкого местного совета более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости.

Источник: пресс-служба ГБР, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно Бюро: "Женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных денег. В то же время во время обысков в индивидуальных банковских ячейках открытых на ее имя и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов США в разной валюте".

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Детали: В сообщении правоохранителей не указано имя фигурантки, но по данным УП, речь идет о депутате от партии "Европейская солидарность" Светлане Баранской.

Светлана Баранская фото з сайта горсовета

В ГБР говорят, что расследуют уголовное производство по сделкам на Хмельницкой таможне при выполнении сделок частной компанией, директором которой сейчас является депутат.

В рамках расследования уголовного производства правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и по месту жительства депутата. В ходе обысков изъято более 1 млн 491 тыс долларов США, 30 тыс евро, 500 тыс грн, уточняет прокуратура.

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фото огп

Эти средства фигурантка не внесла в свою ежегодную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций местного самоуправления.

Сейчас женщина задержана по подозрению в незаконном обогащении. Решается вопрос о сообщение ей о подозрении и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Справка: Светлана Баранская - депутат Хмельницкого городского совета от партии "Европейская солидарность", член комиссии по вопросам градостроительства, земельных отношений и охраны окружающей природной среды. Согласно данным аналитической онлайн-системы YouControl, Баранская также является руководительницей десяти обществ с ограниченной ответственностью.

В мае 2024 года СМИ писали, что депутат приобрела новый автомобиль за 2,5 млн грн.