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Боевую систему DELTA назвали одной из трех самых популярных в Украине – Минобороны

"Украинская правда"Среда, 9 октября 2024, 11:45
Боевую систему DELTA назвали одной из трех самых популярных в Украине – Минобороны
Фото: Минобороны

DELTA, вместе со штабным комплексом "Кропива" и программным обеспечением "Віраж-планшет", вошла в тройку боевых систем, которые украинские военные используют чаще всего, согласно результатам опроса в приложении Армия+.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко 

Детали: Черногоренко сообщила, что опрос, в котором приняли участие около 10 тысяч военных, показал: каждый второй ежедневно пользуется боевыми IТ-системами для получения информации о враге.

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Среди наиболее популярных задач, которые решаются с помощью боевых систем, военные назвали "получение информации о враге". А среди функций, которых не хватает, чаще всего выбирали ответ: "общаться в удобном и защищенном чате". 

Военные также упоминали функции для расширения возможностей наблюдения и анализа на основе данных.

Команда Центра инноваций и развития оборонных технологий МОУ, которая занимается разработкой DELTA, уже учла результаты для дальнейшего улучшения системы, в частности над функцией безопасного чата.

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Прямая речь: "Боевые системы уже стали цифровым оружием наших защитников на поле боя. И благодаря таким опросам военные могут давать направления для усиления и масштабирования боевых систем в армии. В частности, для такой экосистемы продуктов, как DELTA, которая уже введена в эксплуатацию, и которую могут беспрепятственно использовать во всех подразделениях Сил обороны Украины".

Предыстория:

  • 30 сентября издание hromadske опубликовало материал в котором рассказали о попытке "развала" двух частей, которые занимались разработкой IT-проектов для Сил обороны. 
  • Части попали под проверку от десятка структур, в частности СБУ и Главной инспекции Минобороны. По завершению проверок на части пришли директивы о расформировании. Людей передали в распоряжение.
  • Военные утверждают, что их готовы забрать к себе в том числе и другие органы Сил обороны, но "ВСУ не отдает". Одной из потенциальных причин, о которых говорили собеседники издания, называют желание привлечь разработчиков к конкурентной системе "Дзвін", которую называют "коррумпированным проектом".

Читайте также: "Это то, что мы можем положить на стол миру". Как система "Дельта" помогает воевать методами 21 века.

армияМинобороны
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