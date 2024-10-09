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Зеленский может смягчить позицию по плану завершения войны – Bloomberg

"Украинская правда", Ирина КутелеваСреда, 9 октября 2024, 12:54
Зеленский может смягчить позицию по плану завершения войны – Bloomberg
Марк Рютте и Владимир Зеленский в Киеве 3 октября. Фото: Офис президента

Западные союзники заявили, что президент Украины Владимир Зеленский готов проявить "бóльшую гибкость" в вопросе завершения войны с Россией.

Источник: Bloomberg со ссылкой на близких к НАТО чиновников, информирует "Европейская правда"

Детали: В публикации говорится, что публично Зеленский исключает возможность "торга" в отношении украинского суверенитета или территории.

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Но в то же время, как отмечает агентство, украинские чиновники дали понять, что они готовы признать, что войне надо положить конец.

Как отмечается, изменение позиции должно было быть продемонстрировано Зеленским на встрече в формате "Рамштайн" на этой неделе, однако, скорее всего, она будет отложена из-за отмены Джо Байденом поездки в Германию.

В материале говорится, что давление со стороны западных союзников с требованием представить более конкретный план по завершению войны растет на фоне ситуации на фронте, сложностей с финансированием и неопределенностью относительно результатов президентских выборов в США.

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Агентство пишет, что центральным элементом любых будущих переговоров должно стать членство Украины в НАТО – вопрос, который разделяет союзников Украины.

По словам чиновников, на Байдена оказывают давление, чтобы он направил Киеву прямое приглашение вступить в альянс, что, как отмечает агентство, маловероятно, хотя и может стать потенциальным козырем на любых переговорах с участием Кремля.

Собеседник агентства, знакомый с ходом обсуждений в НАТО, говорит, что любое предложение, кроме полноправного членства, поставит Украину в затруднительное положение, когда дело дойдет до переговоров о прекращении огня.

По словам чиновника, поскольку Россия рассматривает членство Украины в НАТО как нежелательный шаг, неясно, какая формула сможет посадить все стороны за стол переговоров.

Предыстория:

  • Ранее издание Financial Times опубликовало статью, согласно которой украинские чиновники в общении со своими западными коллегами якобы стали более открытыми в обсуждении потенциального соглашения о прекращении огня.
  • В Министерстве иностранных дел опровергли представленную изданием Financial Times информацию и отметили, что глава МИД Андрей Сибига на закрытых встречах отмечал недопустимость компромиссов по территориальной целостности Украины.

переговорыУкраинаНАТО
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