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Зеленский прилетел в Хорватию

Иванна Костина, Александр ШумилинСреда, 9 октября 2024, 13:02
Зеленский прилетел в Хорватию
Фото Зеленского

Президент Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" и двусторонних встреч.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсети X (Twitter)

Детали: В частности он анонсировал свою встречу с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

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"Прибыл в Хорватию для встречи с премьер-министром Андреем Пленковичем, представителями других стран региона и участия в уже третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", - написал Зеленский.

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Он сообщил, что с Пленковичем будет говорить о продолжении оборонного сотрудничества, реабилитации украинских воинов, которые были ранены на передовой, а также о восстановлении Украины.

"На саммите в формате "Украина плюс 12 стран" обсудим международные усилия ради приближения мира и реализации Формулы мира, наше совместное с партнерами реагирование на вызовы безопасности, а также взаимодействие на пути в Евросоюз и НАТО", - рассказал Зеленский.

Саммит в Дубровнике станет третьим в таком формате - первый состоялся в Афинах в августе 2022 года, второй - в Тиране в феврале 2024 года.

Цель встречи в Дубровнике, как сообщалось ранее, - продемонстрировать солидарность и поддержку стран Юго-Восточной Европы Украине, которая уже два с половиной года противостоит российской агрессии.

Ожидается, что участники саммита примут совместную декларацию, текст которой еще обсуждается, но она будет соответствовать декларациям двух предыдущих саммитов.

ЗеленскийХорватия
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