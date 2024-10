Зеленский прилетел в Хорватию

Президент Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" и двусторонних встреч.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсети X (Twitter)

Детали: В частности он анонсировал свою встречу с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

"Прибыл в Хорватию для встречи с премьер-министром Андреем Пленковичем, представителями других стран региона и участия в уже третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", - написал Зеленский.

I have arrived in Croatia to meet with Prime Minister @AndrejPlenkovic and representatives of other countries in the region, and to participate in the third Ukraine–South East Europe Summit.



With Prime Minister Plenković, we will discuss further defense cooperation,… pic.twitter.com/OXMWpl38md