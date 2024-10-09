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Мэр Днепра Филатов после смерти заместителя заявил о давлении со стороны правоохранителей

Анастасия ПроцСреда, 9 октября 2024, 16:24
Мэр Днепра Филатов после смерти заместителя заявил о давлении со стороны правоохранителей
Скриншот из обращения

Мэр Днепра Борис Филатов обвинил правоохранителей в смерти своего бывшего заместителя Михаила Лысенко и систематическом давлении на городской совет и его работников.

Источник: Филатов в своем обращении в день похорон своего бывшего заместителя 

Детали: Городской голова заявил, что Лысенко "фактически убили так называемые правоохранители своими бесконечными преследованиями, обысками и травлей".

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По его мнению, за последние несколько недель против Днепровского городского совета развернули беспрецедентную компанию по уничтожению местного самоуправления.

Прямая речь: "Десятки уголовных дел, сотни обысков, многочисленные аресты. Весь этот беспредел каким-то образом странно совпадает с ужасной информационной компанией по дискредитации работников и депутатов".

Детали: Также Филатов заявил, что так называемые "оборотни в погонах" фальсифицируют доказательства, проводят следственные действия без судебных постановлений и подделывают экспертизы. По его словам, эта ситуация будет продолжаться и в дальнейшем.

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"Они уже сломали одного человека и продолжат издеваться над другими. Следующим шагом для дискредитации станет новое уголовное дело – на этот раз по закупке квадроциклов для армии", – сказал Борис Филатов.

В то же время городской голова пообещал предоставить объяснения и подчеркнул, что все приобретенные квадроциклы уже переданы на фронт. Он также отметил, что горсовет из-за постоянного давления не может закупить дроны или системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Фронт приближается к Днепру, а тех, кто должен хоть что-то делать, систематически вытесняют и уничтожают", – подчеркнул Филатов.

Напомним: 7 октября умер экс-заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко. По словам внештатного советника городского головы Днепра Евгений Гендин, у него случился инфаркт.

Справочно: Михаил Лысенко начал работу в Днепровском горсовете в марте 2015 года на должности начальника управления жилищного хозяйства. С марта 2016 по февраль 2024 года он занимал должность заместителя городского головы и руководил департаментом благоустройства и инфраструктуры.

В июне 2023 года Лысенко временно отстранили от должности заместителя городского головы Бориса Филатова из-за служебного расследования относительно ненадлежащего состояния укрытий в городе.

В апреле 2024 года Красногвардейский районный суд рассматривал дело о хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт Центрального моста, в котором Лысенко является подозреваемым. В мае 2024 года Михаил Лысенко добровольно сложил полномочия депутата областного совета.

ДнепрФилатов
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