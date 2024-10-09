Беларускі Гаюн: Впервые за полтора года в Беларусь прилетел МиГ-31К

В Беларусь из России прилетел российский истребитель МиГ-31К, который может нести на себе гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Источник: аналитический проект "Беларускі Гаюн"

Дословно: "По нашим данным, истребитель МиГ-31К ВКС РФ прямо сейчас заходит на посадку на аэродром "Мачулищи".

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Именно истребители МиГ-31К могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии в 2 000 км".

Детали: В проекте напомнили, что самолетов МиГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси последние 1,5 года - с 6 апреля 2023 г.