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Зеленский назвал первый пункт своего Плана победы

Мария Емец, Евгений КизиловСреда, 9 октября 2024, 19:49
Зеленский назвал первый пункт своего Плана победы
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что первым пунктом его Плана победы является приглашение Украины в НАТО.

Источник: Зеленский в публичном выступлении на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" рядом с премьером Хорватии Андреем Пленковичем, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский еще раз рассказал о своем "плане победы", который уже представил президенту США Джо Байдену и сейчас представляет другим лидерам, и отметил, что если его полностью реализовать, Россия потеряет способность угрожать Украине или кому-то еще в Европе.

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"Первый пункт плана фокусируется на том, решится ли проблема дефицита геополитической определенности в Европе – получит ли Украина все же место в НАТО. Если да, и если это будет должным образом подтверждено – Путин проигрывает с геополитической точки зрения", – отметил Зеленский.

"Россия должна признать, что в Европе существуют границы, независимые государства и каждое имеет право выбирать собственное будущее. Правда заключается в том, что принятие Россией этой реальности может начаться только с осознания, что Украина больше никогда не будет покорена Россией... Без геополитической определенности мира не будет", – добавил он.

Также президент заявил, что видит шанс уже в ближайшие месяцы заложить предпосылки для того, чтобы российско-украинская война закончилась в 2025 году на приемлемых для Украины условиях, и для этого нужны "смелые решения" самых влиятельных союзников Украины.

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ЗеленскийвойнаНАТО
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