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Россияне снова запустили ударные дроны

Анастасия Проц, Ольга ГлущенкоПятница, 1 ноября 2024, 06:38
Россияне снова запустили ударные дроны
Иллюстративное фото: Getty Images

Вечером 31 октября российская армия запустила ударные БпЛА на территорию Украины. Ночью Воздушные силы сообщили о движении вражеских БпЛА на Киев.

Источник: Воздушные силыкарта тревог

Детали: в 19:08 сообщили о движении ударных БпЛА:

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  • в западной и северо-западной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.
  • на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный.
  • в западной и восточной частях Полтавской области, курс юго-западный.
  • в западной части Днепропетровской области, курс западный.
 
карта тревог

Впоследствии воздушники сообщили о вражеских беспилотниках в направлении Кривого Рога.

Обновлено: После полуночи 1 ноября Воздушные силы сообщили о направлениях движения вражеских дронов по территории Украины.

Дословно ВС в 00:13: "БпЛА в северной части Черниговщины, курс западный.

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БпЛА на севере Киевской области, курс западный".

2:23: "БпЛА в направлении Киева с западного направления.

Несколько БпЛА на Житомирщине, курс западный/юго-западный".

4:01: "БпЛА южнее Киева, курс южный.

БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курсом на Хмельнитчину".

Обновлено: В 4:42 объявили войну тревоги в Киеве и областях, которым угрожали вражеские дроны.

В 5:09 Воздушные силы сообщили о новых группах российских БпЛА.

Дословно ПС: "БпЛА на Сумщине, курс западный/юго-западный".

6:28: "Черниговская область - угроза ударных БпЛА!"

6:37: "БпЛА в северной части Киевщины, курс западный".

Воздушные силы ВСУбеспилотники
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