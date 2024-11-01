Россияне снова запустили ударные дроны
Вечером 31 октября российская армия запустила ударные БпЛА на территорию Украины. Ночью Воздушные силы сообщили о движении вражеских БпЛА на Киев.
Источник: Воздушные силы, карта тревог
Детали: в 19:08 сообщили о движении ударных БпЛА:
- в западной и северо-западной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.
- на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный.
- в западной и восточной частях Полтавской области, курс юго-западный.
- в западной части Днепропетровской области, курс западный.
Впоследствии воздушники сообщили о вражеских беспилотниках в направлении Кривого Рога.
Обновлено: После полуночи 1 ноября Воздушные силы сообщили о направлениях движения вражеских дронов по территории Украины.
Дословно ВС в 00:13: "БпЛА в северной части Черниговщины, курс западный.
БпЛА на севере Киевской области, курс западный".
2:23: "БпЛА в направлении Киева с западного направления.
Несколько БпЛА на Житомирщине, курс западный/юго-западный".
4:01: "БпЛА южнее Киева, курс южный.
БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курсом на Хмельнитчину".
Обновлено: В 4:42 объявили войну тревоги в Киеве и областях, которым угрожали вражеские дроны.
В 5:09 Воздушные силы сообщили о новых группах российских БпЛА.
Дословно ПС: "БпЛА на Сумщине, курс западный/юго-западный".
6:28: "Черниговская область - угроза ударных БпЛА!"
6:37: "БпЛА в северной части Киевщины, курс западный".