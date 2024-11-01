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Беларусь поднимала истребитель из-за российских БпЛА – Гаюн

Ольга ГлущенкоПятница, 1 ноября 2024, 01:18
Беларусь поднимала истребитель из-за российских БпЛА – Гаюн
Иллюстративное фото Getty Images

В ночь на 1 ноября Беларусь подняла дежурный истребитель из-за группы российских БпЛА на территории страны.

Источник: Беларускі Гаюн со ссылкой на данные Telegram-каналов

Детали В сообщении Беларуски Гаюн отметил, что группа БпЛА, которая зашла в районе Любеча, взяла северо-западный курс и летела на Хойники, а дальше на Мозырь, а не в направлении Украины.

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Впоследствии Гаюн добавил, что дежурный истребитель ВВС РБ был поднят с аэродрома "Барановичи" около 01:40 (по местному времени - ред.).

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