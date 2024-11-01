За сутки оккупанты нанесли 287 ударов по Запорожской области
В течение суток оккупанты нанесли 287 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области, из них 8 подверглись авиаударам, есть разрушения.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "В течение суток оккупанты нанесли 287 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ совершили 8 авиационных ударов по Таврическому, Юрковке, Малой Токмачке".
Детали: 153 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку.
3 обстрела из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино.
123 артобстрела нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки.
Поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.