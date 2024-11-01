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ВСУ за сутки обезвредили почти 1 460 оккупантов и уничтожили 6 танков – Генштаб

Анастасия ПроцПятница, 1 ноября 2024, 08:01
ВСУ за сутки обезвредили почти 1 460 оккупантов и уничтожили 6 танков – Генштаб
Иллюстративное фото: Getty Images

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 460 российских оккупантов, сожгли 6 танков и 26 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 1.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 696 410 (+1 460) человек,
  • танков – 9 162 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 470 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 20 039 (+26) ед,
  • РСЗО – 1 244 (+1) ед,
  • средств ПВО – 994 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 088 (+25) ед,
  • крылатых ракет – 2 628 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28 038 (+77) ед,
  • специальной техники – 3 579 (+9) ед.

Данные уточняются.

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