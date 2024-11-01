Уволен главный инспектор Минобороны
Пятница, 1 ноября 2024, 15:00
Экс-командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко уволили с должности главного инспектора Министерства обороны Украины.
Источник: МОУ в комментарии "Украинской правде"
Детали: Приказ об увольнении подписан 31 октября 2024 года. Воронченко зачислен в распоряжение министра обороны.
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Мотивов отставки в МОУ не уточнили.
Что предшествовало: В сентябре 2024 года нардеп Марьяна Безуглая писала в соцсетях, что министр обороны Умеров уволил Воронченко якобы после того, как тот доложил на Ставке верховного главнокомандующего о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ. Официального подтверждения тогда информация не нашла.