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Уволен главный инспектор Минобороны

Валентина РоманенкоПятница, 1 ноября 2024, 15:00
Уволен главный инспектор Минобороны
Игорь Воронченко. фото из Википедии

Экс-командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко уволили с должности главного инспектора Министерства обороны Украины.

Источник: МОУ в комментарии "Украинской правде"

Детали: Приказ об увольнении подписан 31 октября 2024 года. Воронченко зачислен в распоряжение министра обороны.

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Мотивов отставки в МОУ не уточнили.

Что предшествовало: В сентябре 2024 года нардеп Марьяна Безуглая писала в соцсетях, что министр обороны Умеров уволил Воронченко якобы после того, как тот доложил на Ставке верховного главнокомандующего о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ. Официального подтверждения тогда информация не нашла.

Минобороны
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