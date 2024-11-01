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США объявили новый пакет помощи Украине на $425 млн

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 ноября 2024, 19:31
США объявили новый пакет помощи Украине на $425 млн
Иллюстративное фото - Getty Images

Министерство обороны США в пятницу, 1 ноября, объявило о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 425 миллионов долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Пентагона

Детали: Новый пакет военной помощи США предоставляется по президентским полномочиям по сокращению запасов (PDA), что означает поставки оружия со складов американской армии.

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В пакет, среди прочего, вошли боеприпасы к системам NASAMS и HIMARS, ракеты Stinger, мобильные ракетные системы c-UAS, боеприпасы класса "воздух-земля", 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, противотанковые снаряды TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4.

Также в перечне Минобороны США упоминаются бронетранспортеры Stryker, стрелковое оружие и боеприпасы, медицинское оборудование, подрывные боеприпасы, запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции сил и средств для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии", – добавили в Пентагоне.

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Нынешний пакет вооружений для Украины глава американского Минобороны Ллойд Остин анонсировал накануне, 31 октября.

Предыдущий пакет военной помощи на $400 млн объявил 21 октября Остин во время визита в Киев

СШАпомощь Украине
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