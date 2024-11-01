В "Резерв+" технический сбой: пользователям могут прийти ложные оповещения
Пятница, 1 ноября 2024, 21:55
В приложении "Резерв+" произошел сбой, пользователям могут прийти тестовые уведомления онлайн отсрочек.
Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко
Прямая речь: "Начали бета-тест онлайн отсрочек и ошибочно прислали тестовое уведомление другим пользователям. Поэтому сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизоваться через BankID".
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Детали: В течение ближайших часов в Минобороны обещают восстановить доступ к авторизации.