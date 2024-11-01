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В "Резерв+" технический сбой: пользователям могут прийти ложные оповещения

Татьяна ОлейникПятница, 1 ноября 2024, 21:55
В Резерв+ технический сбой: пользователям могут прийти ложные оповещения
Фото - Eugen Kotenko / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

В приложении "Резерв+" произошел сбой, пользователям могут прийти тестовые уведомления онлайн отсрочек.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко

Прямая речь: "Начали бета-тест онлайн отсрочек и ошибочно прислали тестовое уведомление другим пользователям. Поэтому сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизоваться через BankID".

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Детали: В течение ближайших часов в Минобороны обещают восстановить доступ к авторизации.

Минобороны
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