В "Резерв+" технический сбой: пользователям могут прийти ложные оповещения

В приложении "Резерв+" произошел сбой, пользователям могут прийти тестовые уведомления онлайн отсрочек.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко

Прямая речь: "Начали бета-тест онлайн отсрочек и ошибочно прислали тестовое уведомление другим пользователям. Поэтому сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизоваться через BankID".

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Детали: В течение ближайших часов в Минобороны обещают восстановить доступ к авторизации.