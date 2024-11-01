На фронте произошло 126 столкновений, больше всего на Кураховском направлении – Генштаб

На фронте с начала суток 1 ноября произошло 126 боевых столкновений, больше всего - 48 - на Кураховском направлении.

Источник: оперативная информация Генштаба по состоянию на 22.00 1 ноября

Дословно: "С начала суток произошло 126 боевых столкновений, противник нанес 3 ракетных удара (5 ракет), 52 авиационных ударов (в частности, задействовал 73 КАБ) и 400 ударов дронами-камикадзе, совершил 2926 обстрелов позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение неподалеку Волчанска.

Агрессор совершил пять атак на наши укрепления на Купянском направлении.

На Лиманском направлении за день российские войска 14 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Дружелюбовки, Катериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

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На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня три раза штурмовали в районах Торецка и Щербиновки.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 36 штурмовых и наступательных действий.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 48 боестолкновений.

На Времовском направлении враг дважды пытался прорваться к Трудовому.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений.