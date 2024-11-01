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Зеленский: Мы могли бы ударить превентивно по солдатам КНДР, если бы была возможность

Татьяна ОлейникПятница, 1 ноября 2024, 23:49
Зеленский: Мы могли бы ударить превентивно по солдатам КНДР, если бы была возможность
Зеленский. Фото - Getty Images

Первые тысячи северокорейских военных находятся недалеко от украинской границы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина нанесла бы превентивный удар, но нужно дальнобойное оружие.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи - все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров. Но вместо такой необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам".

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Детали: Глава государства подчеркнул, что "каждый, кто действительно хочет, чтобы война России против Украины не масштабировалась в Европе, должен не просто наблюдать, а действовать":

По словам Зеленского, Пхеньян с Москвой объединяет только желание воевать. Кроме того, указал он, должна быть заблокирована вся логистика между РФ и Северной Кореей, которая помогает российской агрессии. Это зависит в том числе от сильных государств Азии, от Китая, который столько говорит о прекращении войны.

войнаКНДРРосcияпомощь Украине
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