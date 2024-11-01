Зеленский: Мы могли бы ударить превентивно по солдатам КНДР, если бы была возможность

Первые тысячи северокорейских военных находятся недалеко от украинской границы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина нанесла бы превентивный удар, но нужно дальнобойное оружие.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи - все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров. Но вместо такой необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам".

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Детали: Глава государства подчеркнул, что "каждый, кто действительно хочет, чтобы война России против Украины не масштабировалась в Европе, должен не просто наблюдать, а действовать":

По словам Зеленского, Пхеньян с Москвой объединяет только желание воевать. Кроме того, указал он, должна быть заблокирована вся логистика между РФ и Северной Кореей, которая помогает российской агрессии. Это зависит в том числе от сильных государств Азии, от Китая, который столько говорит о прекращении войны.