Российские войска запустили ударные дроны в Сумскую область

Вечером 1 ноября российская армия запустила на Сумщину группы ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 18:44 сообщили о дронах из Курской области на Сумщину, курс - юго-западный.

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В 19:03 стало известно о новой группе БпЛА из Белгородской области РФ на юг Сумщины, еще одна группа летит на севере Сумщины курсом на юг.

В 19:23 сообщили о "Шахедах" с севера и востока в направлении Сум.

В 20:28 предупредили о новой группе на севере Сумщины курсом на юг.

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В 23:15 военные сообщили о "Шахедах" в районе Сум и в центре Сумщины курсом на юго-запад; новую группу на северо-востоке Харьковщины движутся на юг.

В 23:34 стало известно о "шахедах" из Сумщины на Полтавщину, новую группу "шахедов" из Курской обл., рф в направлении Сум и БпЛА на Харьковщине продолжают движение на юг.

В 00:16 в ПС обновили движение беспилотников:

"Шахеды" на Сумщине, продолжают курс на юго-запад.

БпЛА на Полтавщине, в направлении Миргорода и Полтавы.

"Шахеды" из Харьковской области, на Днепропетровщину.

Карта alerts.in.ua

В 1:06 военные освежили движение беспилотников:

Новая группа "Шахедов" на севере Сумщины, курсом на юг. БпЛА на юге области, курсом на запад.

"Шахеды" на севере, юге, в центре Полтавщины, движутся в направлении Черкасской области.

БпЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курсом на юго-запад.

В 5:35 стало известно, что "Шахеды" на севере Сумщины движутся курсом на юго-запад.

"Шахеды" на севере Киевской и Житомирской областей продолжают движение в западном направлении.

В 7:25 Воздушные силы предупредили о:

Группе "Шахедов" вблизи Киева!

"Шахеды" на севере Киевской области, курсом на запад.

"Шахеды" на Житомирщине, в направлении Житомира.

"Шахеды" на востоке Черниговской области, курсом на запад.

В 7:44 стало известно о новой группе "Шахедов" на Сумщине, курсом на юго-запад.