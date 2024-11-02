Российские войска запустили ударные дроны в Сумскую область
Вечером 1 ноября российская армия запустила на Сумщину группы ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 18:44 сообщили о дронах из Курской области на Сумщину, курс - юго-западный.
В 19:03 стало известно о новой группе БпЛА из Белгородской области РФ на юг Сумщины, еще одна группа летит на севере Сумщины курсом на юг.
В 19:23 сообщили о "Шахедах" с севера и востока в направлении Сум.
В 20:28 предупредили о новой группе на севере Сумщины курсом на юг.
В 23:15 военные сообщили о "Шахедах" в районе Сум и в центре Сумщины курсом на юго-запад; новую группу на северо-востоке Харьковщины движутся на юг.
В 23:34 стало известно о "шахедах" из Сумщины на Полтавщину, новую группу "шахедов" из Курской обл., рф в направлении Сум и БпЛА на Харьковщине продолжают движение на юг.
В 00:16 в ПС обновили движение беспилотников:
- "Шахеды" на Сумщине, продолжают курс на юго-запад.
- БпЛА на Полтавщине, в направлении Миргорода и Полтавы.
- "Шахеды" из Харьковской области, на Днепропетровщину.
В 1:06 военные освежили движение беспилотников:
- Новая группа "Шахедов" на севере Сумщины, курсом на юг. БпЛА на юге области, курсом на запад.
- "Шахеды" на севере, юге, в центре Полтавщины, движутся в направлении Черкасской области.
- БпЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курсом на юго-запад.
В 5:35 стало известно, что "Шахеды" на севере Сумщины движутся курсом на юго-запад.
"Шахеды" на севере Киевской и Житомирской областей продолжают движение в западном направлении.
В 7:25 Воздушные силы предупредили о:
- Группе "Шахедов" вблизи Киева!
- "Шахеды" на севере Киевской области, курсом на запад.
- "Шахеды" на Житомирщине, в направлении Житомира.
- "Шахеды" на востоке Черниговской области, курсом на запад.
В 7:44 стало известно о новой группе "Шахедов" на Сумщине, курсом на юго-запад.