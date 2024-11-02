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ISW: Солдаты, которых Северная Корея отправила на фронт, это недельная норма потерь России

Алена ИвашкивСуббота, 2 ноября 2024, 04:36
ISW: Солдаты, которых Северная Корея отправила на фронт, это недельная норма потерь России
фото иллюстративное, Getty Images

Северокорейские войска вряд ли смогут предложить России долгосрочное решение ее проблем с человеческими ресурсами.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что российские войска несут более 1200 человек потерь в день (или около 36 000 в месяц), а по последним оценкам США, российский призыв составляет от 25 000 до 30 000 новых солдат в месяц. Это означает, что Россия не может заменить нынешние потери на фронте в соотношении 1:1. 

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Дословно: "8 000 северокорейских солдат, которые, по сообщениям, готовятся вступить в бой в Курской области, таким образом, составляют примерно недельную норму потерь по всей линии фронта. Северная Корея направила в Россию в общей сложности 12 000 военнослужащих." 

Детали: ISW отмечает, что остается неясным, как именно Россия намерена использовать северокорейскую рабочую силу, но привлечение северокорейских войск к наступательным операциям с высоким уровнем истощения, которые проводит Россия, с большой вероятностью приведет к высокому уровню потерь среди северокорейцев.

ISW недавно оценил, что Северная Корея, вероятно, решила принять участие в войне на стороне России, чтобы получить ценный боевой опыт современной войны, но отметил, что то, как российское командование использует северокорейские войска в бою, повлияет на способность северокорейских войск осмысленно усваивать и распространять боевой опыт. Если северокорейские войска понесут такие же потери, как и российские, то уроки, которые Пхеньян надеется извлечь на поле боя, будут подорваны, и Ким вряд ли будет заставлять свои войска нести такие потери на поле боя в течение длительного времени.

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Ключевые выводы ISW за 1 ноября:

  • Патриарх Кирилл, глава подконтрольной Кремлю Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП), в своей речи 31 октября подчеркнул продолжающиеся социальные и идеологические разногласия в российском обществе, повторяя шаблонные оправдания войны в Украине.
  • Кирилл также подчеркнул растущую тенденцию к грубости и жестокости в российской армии и попытался оправдать эту тенденцию появлением "неоязыческого" культа.
  • Российские власти также продолжают определять конфликт между этническими русскими и группами меньшинств как критическую проблему.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим северокорейским коллегой Чое Сон-хуи в Москве 1 ноября, заручившись твердыми подтверждениями поддержки России со стороны Северной Кореи на фоне обновленных западных сообщений о количестве северокорейских войск, развернутых в России.
  • Северокорейские войска вряд ли предоставят России долгосрочное решение ее проблем с человеческими ресурсами, несмотря на комментарии Чое о бессрочной приверженности Пхеньяна к военным усилиям России.
  • Министерство обороны США 1 ноября объявило о выделении Украине нового транша военной помощи на сумму 425 миллионов долларов.
  • Российский федеральный цензор Роскомнадзор не смог выполнить свой план по деанонимизации российских аккаунтов в социальных сетях до установленного срока - 1 ноября.
  • Украинские войска недавно продвинулись к северу от Суджи.
  • Как украинские, так и российские силы недавно продвинулись вперед в центральной части Волчанска. Российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Купянска и на северо-запад от Кременной.
  • Министерство обороны России 1 ноября ввело новую систему, которая позволяет российским ветеранам и их семьям подтверждать статус ветерана в электронном виде.

ISWвойнаСеверная Корея
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