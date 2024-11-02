ISW: Солдаты, которых Северная Корея отправила на фронт, это недельная норма потерь России

Северокорейские войска вряд ли смогут предложить России долгосрочное решение ее проблем с человеческими ресурсами.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что российские войска несут более 1200 человек потерь в день (или около 36 000 в месяц), а по последним оценкам США, российский призыв составляет от 25 000 до 30 000 новых солдат в месяц. Это означает, что Россия не может заменить нынешние потери на фронте в соотношении 1:1.

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Дословно: "8 000 северокорейских солдат, которые, по сообщениям, готовятся вступить в бой в Курской области, таким образом, составляют примерно недельную норму потерь по всей линии фронта. Северная Корея направила в Россию в общей сложности 12 000 военнослужащих."

Детали: ISW отмечает, что остается неясным, как именно Россия намерена использовать северокорейскую рабочую силу, но привлечение северокорейских войск к наступательным операциям с высоким уровнем истощения, которые проводит Россия, с большой вероятностью приведет к высокому уровню потерь среди северокорейцев.

ISW недавно оценил, что Северная Корея, вероятно, решила принять участие в войне на стороне России, чтобы получить ценный боевой опыт современной войны, но отметил, что то, как российское командование использует северокорейские войска в бою, повлияет на способность северокорейских войск осмысленно усваивать и распространять боевой опыт. Если северокорейские войска понесут такие же потери, как и российские, то уроки, которые Пхеньян надеется извлечь на поле боя, будут подорваны, и Ким вряд ли будет заставлять свои войска нести такие потери на поле боя в течение длительного времени.

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Ключевые выводы ISW за 1 ноября: