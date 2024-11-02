В ночь на 2 ноября в Киеве прогремели взрывы, после этого была объявлена воздушная тревога.

Источник: корреспондент УП

Детали: Россияне "Шахедами" атакуют Украину, воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях.

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Дополнено: начальник Киевской МВА Сергей Попко сообщил, что в столице работает ПВО. Он призвал жителей города находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В 5:24 в Киевской ОГА также сообщили о работе сил ПВО в области по БпЛА.

В 5:55 в Киеве снова раздались взрывы. Попко написал о работе ППО.