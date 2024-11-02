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В Киеве прогремели взрывы

Алена ИвашкивСуббота, 2 ноября 2024, 04:58
В Киеве прогремели взрывы
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 2 ноября в Киеве прогремели взрывы, после этого была объявлена воздушная тревога.

Источник: корреспондент УП

Детали: Россияне "Шахедами" атакуют Украину, воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях.

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Дополнено: начальник Киевской МВА Сергей Попко сообщил, что в столице работает ПВО. Он призвал жителей города находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В 5:24 в Киевской ОГА также сообщили о работе сил ПВО в области по БпЛА.

В 5:55 в Киеве снова раздались взрывы.  Попко написал о работе ППО.

КиевПВОШахедвоздушная тревога
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