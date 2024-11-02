РФ заявила о налете 24 украинских БПЛА

Российские власти заявили, что 24 украинских беспилотников самолетного типа атаковали их регионы и оккупированный Крым в ночь на 2 ноября.

Источник: МО РФ

Детали: Якобы все беспилотники были сбиты.

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В частности, 8 БпЛА – над территорией Курской области, 8 - над территорией Брянской области, 2 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Орловской области.

По одному БПЛА зафиксировали и якобы сбили над территориями Ростовской и Нижегородской областями, еще один – над территорией аннексированного Крыма.