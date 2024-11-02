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ГПСУ: От системы "Шлях" уже отключили более 220 лицензиатов

Роман ПетренкоСуббота, 2 ноября 2024, 14:52
ГПСУ: От системы Шлях уже отключили более 220 лицензиатов
фото: гпсу

За нарушение правил пересечения государственной границы Укртрансбезопасность отключила от системы "Шлях" 223 перевозчика.

Источник: ГПСУ

Детали: Уточняется, что 202 из 223 лицензиатов исключили по материалам ГПСУ.

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Дословно: "Оперативно-розыскные подразделения Госпогранслужбы только с начала 2024 года направили в правоохранительные органы более 2 тысяч сообщений об обнаружении признаков правонарушений, связанных с незаконной переправкой лиц через границу и подделкой документов.

Начато почти 1500 уголовных производств, более 1700 лицам объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений".

Детали: По данным пограничников, судами вынесено более 220 обвинительных приговоров, из них почти 100 связаны с незаконной переправкой лиц через границу.

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Пограничная службамобилизация
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