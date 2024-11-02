Сырский: ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений, нужно постоянное обновление ресурсов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский констатировал, что Силы обороны сейчас сдерживают одно из самых мощных наступлений российских войск с начала полномасштабного вторжения.
Источник: Сырский в Telegram по итогам встречи с делегацией Вооруженных сил Чехии во главе с начальником Генштаба страны Карелом Ржегкой
Прямая речь: "Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной.
Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений.
Сейчас Вооруженные силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения".
Детали: Сырский отметил, что Чехия является преданным союзником Украины и стала инициатором ряда критически важных инициатив, среди которых коалиция по развитию возможностей артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационной коалиции и коалиции интегрированной системы ПВО/ПРО. Он также выразил надежду на продолжение практической реализации действующих инициатив.