Сырский: ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений, нужно постоянное обновление ресурсов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский констатировал, что Силы обороны сейчас сдерживают одно из самых мощных наступлений российских войск с начала полномасштабного вторжения.

Источник: Сырский в Telegram по итогам встречи с делегацией Вооруженных сил Чехии во главе с начальником Генштаба страны Карелом Ржегкой

Прямая речь: "Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной.

Реклама:

Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений.

Сейчас Вооруженные силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения".

Детали: Сырский отметил, что Чехия является преданным союзником Украины и стала инициатором ряда критически важных инициатив, среди которых коалиция по развитию возможностей артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационной коалиции и коалиции интегрированной системы ПВО/ПРО. Он также выразил надежду на продолжение практической реализации действующих инициатив.