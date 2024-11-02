Россияне ударили возле Днепра: 8 раненых, среди них – дети

Из-за вражеской атаки на Днепропетровскую область в субботу ранены 8 человек, среди них двое детей, повреждена инфраструктура.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "В Днепровском районе прогремел взрыв.

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Из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура. Предварительно, пять человек ранены. Среди них двое детей".

Обновлено: В 19 часов Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до 8.

Двух детей, которые получили ранения во время ракетного удара по Днепровскому району, госпитализировали. У девочки 8 лет осколочные поражения лица, у 15-летнего парня - обеих голеней. Они в удовлетворительном состоянии.

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В больнице и 83-летняя женщина, она в тяжелом состоянии, у женщины травмирована нога. Остальным пострадавшим помощь оказали на месте.