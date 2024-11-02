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Зеленский: За октябрь Украину атаковали "Шахеды" со 170 тысячами иностранных компонентов

Катерина ТищенкоСуббота, 2 ноября 2024, 20:38
Зеленский: За октябрь Украину атаковали Шахеды со 170 тысячами иностранных компонентов
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский отмечает, россияне до сих пор используют компоненты от компаний из Китая, Европы и США для "Шахедов" и ракет, которые применяются для атак на Украину.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "За октябрь месяц более 2 тысяч "Шахедов" было против Украины, против наших людей. Буквально каждые сутки. Такое количество "Шахедов" – это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор.

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Все это поставляется в Россию из-за рубежа. И это, к сожалению, от компаний из Китая, Европы, Америки – много микровкладов в постоянный российский террор. Это снова и снова возвращает мир к необходимости работать значительно больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. Чтобы не давать России возможность обходить санкции, которые давно уже были введены против России за эту войну.

Так же как с "Шахедами" – с российскими ракетами. Они все содержат компоненты из других стран".

Детали: Президент призвал к усилению санкций против России.

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"Каждая схема обхода санкций – это преступление против людей и мира. И именно такие схемы позволяют России также помогать наращивать мышцы режимам в Иране и Северной Корее. Это глобальная угроза. И только глобальным, специальным давлением можно это преодолеть", – подчеркнул Зеленский.

ЗеленскийШахедРосcия
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