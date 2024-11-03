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В России заявляют об атаке беспилотников на три области РФ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 07:32
В России заявляют об атаке беспилотников на три области РФ

В России заявили о якобы уничтожении 19 украинских беспилотников, 16 из которых, по сообщению Минобороны РФ, атаковали Ростовскую область.

Источник: МО РФ

Детали В российском ведомстве отметили, что их силы ПВО якобы уничтожили "19 украинских беспилотных летательных аппаратов": 16 БПЛА – над территорией Ростовской области, два – над территорией Белгородской области и один – над территорией Волгоградской области.

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Росcиябеспилотникивойна
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