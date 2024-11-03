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Россия запустила почти сотню БПЛА, удалось сбить 66

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 09:27
Россия запустила почти сотню БПЛА, удалось сбить 66
фото: ВС

В ночь на 3 ноября Россия запустила по Украине 96 ударных БПЛА и авиационную ракету Х-59/69. Силы ПВО подтвердили сбитие ракеты и 66 беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: Ракету враг запустил с Курщины, а беспилотники с направлений Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

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По состоянию на 09 утра подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66-ти вражеских БпЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Еще 27 вражеских беспилотников локационно потеряно, один улетел в Беларусь.

До сих пор в воздухе - два ударных БпЛА. Боевая работа продолжается.

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Воздушные силы ВСУШахедПВО
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