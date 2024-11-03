Медведев пророчит Трампу судьбу Кеннеди, если тот попробует остановить войну

Заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Дональд Трамп в случае победы на выборах попытается остановить российскую агрессию, "может стать новым Джоном Кеннеди", 35 президентом США, которого убили в 1963 году.

Источник: Медведев в соцсетях

Детали: Сначала Медведев поразмышлял, что выборы в США для РФ "ничего не изменят", кандидатку Камалу Харрис назвал "глупой, неопытной и управляемой", а в случае ее победы будет править "семейство Обама".

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Прямая речь Медведева: "Подуставший Трамп, выдающий банальности типа "Я предложу сделку" и "У меня отличные отношения с…", также будет вынужден соблюдать все системные правила. Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Фицджеральд Кеннеди – ред.).

Значение имеет только одно: сколько бабла выбьет новый POTUS под чужую далëкую войну. Для своего ВПК и для распила бандеровской сволочью".