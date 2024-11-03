Здание университет им. Шевченко повреждено обломками БПЛА

В результате российской атаки в ночь на 3 ноября от обломков беспилотников пострадало здание института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Источник: корреспондент "Украинской правды", УНИМО

Детали: Пострадал корпус Учебно-научного института международных отношений и Института журналистики.

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Также повреждено общежитие Института международных отношений КНУ, гражданские объекты, магазины, бывший мотозавод.

Возле зданий лежат стекла, стекла и электрический столб.

На месте работают коммунальщики и полиция, а также студенты помогают убирать территорию.

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На сайте УНИМО указано, что из-за повреждения ближайшую неделю, с 4 по 8 ноября, все занятия переводятся в дистанционную форму.