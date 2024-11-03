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Турция ожидает «новой ситуации» на войне в Украине в следующем году

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 14:25
Турция ожидает «новой ситуации» на войне в Украине в следующем году
Photo: Getty Images

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает возможной "новую ситуацию" на фронте в Украине в следующем году из-за истощения обеих сторон в войне.

Источник: Hürriyet, "Европейская правда"

Детали: Заявив, что поиски соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются, Фидан отметил, что ни одна сторона не хочет выглядеть побежденной в этом процессе.

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Он отметил, что российско-украинская война должна быть урегулирована справедливым решением, которое должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины.

В то же время Фидан выразил убеждение, что усталость с обеих сторон может привести к появлению "новой ситуации" в 2025 году. "Мы увидим ситуацию", – сказал министр.

Фидан добавил, что у Турции "особые отношения с обеими сторонами", поэтому она "без колебаний" выслушает их обеих.

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Турция с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину осудила военные действия РФ и предоставила Киеву военную и гуманитарную помощь.

В то же время Анкара не прекратила экономического сотрудничества с Москвой и не присоединилась к международным санкциям против нее, хотя и под давлением США постепенно закрывает лазейки для обхода ограничений у себя.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отношения своего государства с Россией многомерными и отметил, что они будут расширяться и в дальнейшем.

Смотрите также архивный видеоблог о позиции Турции в российско-украинской войне: Турция – "на двух стульях" в войне с РФ.

ТурцияУкраинаРосcиявойна
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