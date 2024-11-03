Россия атаковала бригаду "скорой" на Херсонщине, есть раненые
Воскресенье, 3 ноября 2024, 15:05
Около 11 часов дня войска РФ атаковали Белозерку в Херсонской области, под вражеский удар попала бригада скорой помощи.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Пострадали водитель и фельдшер, которые во время обстрела находились на улице.
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У них - минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии.
Фельдшер получил еще и осколочное ранение ноги. Обоих доставили в больницу для оказания медпомощи.
Также в результате атаки поврежден автомобиль "скорой".
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