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Россия атаковала бригаду "скорой" на Херсонщине, есть раненые

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 15:05
Россия атаковала бригаду скорой на Херсонщине, есть раненые
скриншот deepstatemap

Около 11 часов дня войска РФ атаковали Белозерку в Херсонской области, под вражеский удар попала бригада скорой помощи.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Пострадали водитель и фельдшер, которые во время обстрела находились на улице.

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У них - минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии.

Фельдшер получил еще и осколочное ранение ноги. Обоих доставили в больницу для оказания медпомощи.

Также в результате атаки поврежден автомобиль "скорой".

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Херсонская областьмедицина
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