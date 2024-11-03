WP: План Трампа по завершению войны может быть неприемлемым для Путина

По данным американского издания The Washington Post, Россия непублично болеет за победу Дональда Трампа на выборах в США, однако его планы по завершению войны в Украине могут быть неприемлемыми для РФ.

Источник: The Washington Post

Детали: Издание отмечает, что Россия делает вид безразличия к выборам в США, но скрыто болеет за Трампа. В то же время, хотя международная повестка дня Трампа больше соответствует вкусам Кремля, даже его планы по прекращению войны в Украине могут быть неприемлемыми для правителя РФ Владимира Путина.

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Согласно заявлениям американских официальных лиц и данным The Washington Post, Кремль и российская военная разведка организовали многочисленные дезинформационные кампании, направленные против Камалы Харрис и ее соратника Тима Вальца, а также поставили под сомнение действительность результатов голосования.

Издание отмечает, что Кремль пытается подорвать поддержку Украины со стороны Запада, и кандидатура Трампа совпадает с повесткой дня Москвы, поскольку он неоднократно критиковал американские расходы на помощь Киеву.

Однако в Москве настроения на поверхности пока что "более приглушенные и подчеркнуто беззаботные, чем в прошлые избирательные годы". Издание напоминает, что в 2016 году российская Дума взорвалась аплодисментами после объявления Трампа победителем выборов, консервативные активисты организовали предвыборные вечеринки в Москве, а российские пропагандисты объявили победу Трампа новой эрой для американо-российских отношений, при этом Путин поздравил Трампа с победой, выразив надежду, что тот будет сотрудничать с ним, чтобы помочь "вывести российско-американские отношения из нынешнего кризисного состояния". Но за восемь лет, прошедших с того времени, отношения только ухудшились, особенно после вторжения России в Украину, говорится в публикации.

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Как отмечает издание, мало кто в Москве верит, что Трамп может осуществить полный поворот в отношениях, особенно после того, как мало что изменилось во время его первого срока.

"Конечно, они хотят Трампа, это понятно. Но результат этих выборов не изменит правила игры для России. Ситуация стала действительно ужасной. Американо-российские отношения зашли в тупик. И все являются заложниками этого - даже Путин", - сказал бывший кремлевский чиновник, который до сих пор работает в правительственных кругах и говорил на условиях анонимности.

Тем не менее, среди российской элиты растет ожидание, что Трамп победит, и если это произойдет, то появится шанс закончить войну с Украиной на условиях Москвы и потенциально перекроить карту глобальной безопасности.

Связанный с Кремлем политический аналитик Сергей Марков заявил, что он не только ожидает победы Трампа, но и что "7 ноября я ожидаю, что Трамп позвонит Путину и Зеленскому и предложит прекратить военные действия".

В то же время издание отмечает, что победа Трампа может быть связана с риском для России, поскольку непонятно, согласится ли Путин на любое соглашение, предложенное Трампом для прекращения войны, что может привести к вражде между ними.

"Окно возможностей может появиться, но оно очень узкое и очень хрупкое", - цитирует издание старшего научного сотрудника Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяну Станову.

Республиканский кандидат на пост вице-президента Джей Ди Вэнс предложил план, по которому Россия сохранит захваченные земли, а вдоль нынешней линии фронта будет создана демилитаризованная буферная зона. Он также заявил, что Украине придется принять нейтралитет.

Два бывших советника Трампа, Фред Фляйц и генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, также предложили план, который предусматривает временное прекращение огня вдоль нынешних линий боевых действий, а Украина получит дальнейшие западные поставки оружия только при условии, что она вступит в мирные переговоры с Россией.

Хотя эти предложения подверглись резкой критике из-за передачи украинской территории России, аналитики отмечают, что непонятно, сможет ли Россия принять эти условия.

"Для Путина это очень плохой сценарий. Путину не нужна территория. Ему нужна Украина", - считает Станова.

Она прогнозирует серию встреч и дискуссий между Россией и США по Украине, которые в конечном итоге зайдут в тупик. "Трамп никогда не предложит Путину то, что он хочет в Украине", - сказала она.