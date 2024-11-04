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Санду объявила о победе на выборах президента Молдовы

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 ноября 2024, 01:48
Санду объявила о победе на выборах президента Молдовы
Майя Санду, фото: AFP/Getty Images

Действующий президент Молдовы Майя Санду объявила о победе на выборах главы государства.

Источник: Bloomberg

Детали: Издание отмечает, что эта победа подкрепляет стремление Санду по вступлению Молдовы в Европейский Союз до конца десятилетия.

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Прямая речь Санду: "Мы доказали, что объединившись, можем победить тех, кто хотел поставить нас на колени".

Детали Bloomberg отмечает, что переизбрание Санду стало проверкой устойчивости проевропейских настроений на восточной границе Европы.

Эта победа является знаковой на фоне усилий правителя Кремля Владимира Путина, направленных на то, чтобы остановить сближение страны с Западом.

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По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, Санду набрала 54% голосов по результатам предварительного подсчета почти на 98% избирательных участков. Таким образом она опередила своего соперника Александра Стояногло - бывшего главного прокурора, который обещал сохранять тесные связи с Кремлем.

В публикации добавляют, что Санду пообещала продвигать Молдову в ЕС, несмотря на жесткое противодействие России, которую она обвиняет во вмешательстве в демократический процесс в стране.

В воскресенье власти Молдовы заявили о "массированном вмешательстве" со стороны Москвы, направленное на срыв голосования.

Напомним: Общий подсчет включает также голоса на заграничных участках, которые оказались определяющими – за счет диаспоры Санду побеждала на выборах со значительным отрывом.

Выборы сопровождались рядом инцидентов, в частности, на выборах в Молдове "заминировали" четыре участка в диаспоре, которая поддерживает Санду.

В то же время, неизвестные "заминировали" мост, по которому едут голосовать из Приднестровья.

Молдовавиборы
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