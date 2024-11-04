DeepState: Силы обороны восстановили положение в Дружбе в Донецкой области
Понедельник, 4 ноября 2024, 03:56
По данным аналитиков проекта DeepState, Силы Обороны Украины восстановили положение в поселке Дружба Донецкой области.
Источник DeepState
Дословно: "Силы Обороны Украины восстановили положение в Дружбе".
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Детали Вместе с тем, говорится в сообщении, враг продвинулся у Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке в Донецкой области.
Справочно: Расстояние от поселка Дружба до Торецка составляет около 6 км и проходит по автодороге местного значения.
По данным переписи 2001 года, население поселка составляло 1860 человек.