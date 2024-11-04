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За пределами возможного. Посетите ежегодную премию УП 100

"Украинская правда"Понедельник, 4 ноября 2024, 09:51
За пределами возможного. Посетите ежегодную премию УП 100
Фото: УП

В этом году состоится вторая премия "УП 100", в рамках которой редакция "Украинской правды" наградит сотню лидеров-украинцев в категориях: общество, государственное управление, защитники, бизнес, спорт и культура.

Премия была основана в 2023 году, чтобы почтить всех, кто приближает нашу победу, не дает миру забыть об Украине и кто продолжает добросовестно работать даже в условиях войны.

Генеральным партнером премии является юридическая компания ADER HABER.

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Мероприятие также поддержали компании Новая Почта, Kernel, UKRNAFTA, TERWIN и COLOR CONCEPT.

Лозунг нынешней премии - "За пределами возможного". Этот лейтмотив как нельзя лучше описывает вклад каждого победителя УП 100: от героических подвигов на поле боя и демонстрации силы духа на спортивных аренах до адаптации бизнеса в военных реалиях.

От культурных побед до влияния на общественно-политические процессы, которые определяют будущее Украины. Победители премии являются настоящими лидерами, которые продолжают сопротивляться в жесточайшей войне 21 века ценой сверхусилий, самопожертвования и делая невозможные вещи возможными.

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"УП 100" состоится 20 ноября в Киеве. Половина стоимости от продажи билетов пойдет на помощь бригаде "Хартия" и батальону "Волки Да Винчи".

Объявление победителей будет происходить в формате YouTube-проектов "Украинской правды": "Клятые вопросы", „Вечер Среды", „УП 2", „УП Чат" и „Хроники экономики".

Ведущие церемонии - Михаил Ткач и Татьяна Даниленко.

Также посетителей премии ждет выступление коллектива Курган & Agregat.

Половина стоимости от продажи билетов от мероприятия пойдет на помощь бригаде "Хартия" и батальону "Волки Да Винчи"

Билеты на событие можно приобрести по ссылке.

УП 100
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