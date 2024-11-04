В Молдове завершили подсчет голосов: победила действующий президент Санду

По результатам подсчета всех голосов во втором туре выборов президента Молдовы победу одержала действующая глава государства Майя Санду.

Источник: данные ЦИК Молдовы, "Европейская правда"

Детали: За Майю Санду отдали свои голоса почти 930 тысяч избирателей, или 55,33% принявших участие в голосовании.

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За ее соперника, выдвиженца пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло проголосовали более 750 тысяч молдаван, или 44,67%.

Пророссийский экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон после победы действующего президента Майи Санду на выборах назвал ее "президентом диаспоры". Стоит отметить, что на зарубежных участках за Майю Санду проголосовали более 80% избирателей.

После победы на выборах Санду заявила о "беспрецедентной атаке" на Молдову.

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Подробно о втором туре и его итогах – в статье Спасти разделенную Молдову. Санду одолела Россию на выборах, но самое сложное – впереди.

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