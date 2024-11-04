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Президент обсудил с главой МИД Германии военную поддержку Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 4 ноября 2024, 21:26
Президент обсудил с главой МИД Германии военную поддержку Украины
Фото из соцсетей Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, во время которой стороны обсудили военную поддержку и инвестиции в оборону Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского в X (Twitter)

Детали: По словам главы государства, с Бербок он обсудил "военную поддержку, инвестиции в оборону Украины и вызовы, которые стоят перед нами накануне зимы".

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"Ценим значительную военную и финансовую помощь, которую правительство Германии предоставляет Украине. Мы рассчитываем на дальнейшее усиление оборонной поддержки Украины со стороны Германии в следующем году, поскольку это критически важно для нашей победы", – добавил он.

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Напомним, Анналена Бербок прибыла в понедельник в рамках своего восьмого визита солидарности в Украину с начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года.

Во время визита глава немецкого МИД объявила о выделении 200 млн евро дополнительной зимней помощи для Украины.

Германияпомощь Украине
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