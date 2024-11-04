Президент обсудил с главой МИД Германии военную поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, во время которой стороны обсудили военную поддержку и инвестиции в оборону Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского в X (Twitter)

Детали: По словам главы государства, с Бербок он обсудил "военную поддержку, инвестиции в оборону Украины и вызовы, которые стоят перед нами накануне зимы".

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Провів зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.



Основні теми переговорів – військова підтримка, інвестиції в українську оборону та виклики перед початком зими.



Цінуємо вагому військову та фінансову допомогу Україні з боку уряду Німеччини.… pic.twitter.com/53iEJg2Nwm — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024

"Ценим значительную военную и финансовую помощь, которую правительство Германии предоставляет Украине. Мы рассчитываем на дальнейшее усиление оборонной поддержки Украины со стороны Германии в следующем году, поскольку это критически важно для нашей победы", – добавил он.

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Напомним, Анналена Бербок прибыла в понедельник в рамках своего восьмого визита солидарности в Украину с начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года.

Во время визита глава немецкого МИД объявила о выделении 200 млн евро дополнительной зимней помощи для Украины.