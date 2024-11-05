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Россия атакует Харьков КАБами: прозвучала серия взрывов

Алена ИвашкивВторник, 5 ноября 2024, 00:14
Россия атакует Харьков КАБами: прозвучала серия взрывов
фото: УП

В ночь на 4 ноября в оккупанты нанесли удар по Харькову, в городе прогремела серия взрывов.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты наносят удары! Харьков и район: будьте в укрытиях".

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Детали: Терехов написал, что в городе прогремела серия взрывов. Он также предостерег, что возможны повторные атаки по городу.

В Воздушных силах сообщали о пусках КАБов на Харьков.

В 00:27 Синегубов сообщил, что профильные службы выехали на места попаданий. На эту минуту информация о пострадавших не поступала.

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00:47 Терехов сообщил, что по предварительной информации, удары произошли по двум районам города - Шевченковскому и Киевскому. КАБы попали в землю, поэтому пока без жертв и разрушений. Обследование мест прилетов продолжается.

Харьковракетный ударвойна
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